Il Mattino – Napoli: “Più forti di tutto”

“Più forti di tutto”, apre così oggi Il Mattino, presentando la sfida serale tra Inter e Napoli (ore 20.45), valida per la corsa Scudetto. Gli azzurri di Antonio Conte affronteranno la capolista senza David Neres, costretto a saltare il match per infortunio, ma l’obiettivo resta chiaro: vincere a San Siro per rimanere competitivi in vetta alla classifica.

Nell’articolo a firma di Bruno Majorano, il giornalista parla di un match che potrebbe “riaccendere la luce” per il Napoli, sottolineando l’importanza della gara. L’Inter parte con 4 punti di vantaggio sui partenopei, mentre nel pomeriggio il Milan avrà la possibilità di accorciare la classifica affrontando la Fiorentina al Franchi. La posta in palio è altissima e ogni dettaglio può fare la differenza: concentrazione, tattica e spirito di squadra saranno fondamentali per Conte e i suoi uomini.