Il Mattino – Il provino di Neres a Castel Volturno dura solo 10 minuti

Alla fine David Neres non é riuscito a recuperare completamente dal trauma distorsivo alla caviglia che l’ha costretto ad uscire dal campo in anticipo nella partita del Napoli contro la Lazio, ed a saltare la partita contro il Verona. L’ex ala di Ajax e Benfica ha provato in tutti i modi a rientrare nell’11 titolare di Conte per il big match di questa sera contro l’Inter a San Siro: tuttavia, come riporta il quotidiano Il Mattino, il provino svolto da Neres a Castel Volturno in vista di Inter-Napoli é durato solo 10 minuti. Dopo un’accelerazione arriva una smorfia da parte del brasiliano, e questo fa capire subito che non é ancora pronto per rientrare in campo, e neanche per tornare tra i convocati.