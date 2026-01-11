Giordano: “Mi aspetto una partita equilibrata tra Inter e Napoli”

In attesa della partita di Serie A tra Inter e Napoli in programma questa sera alle 20:45, l’ex attaccante del Napoli, Bruno Giordano, ha rilasciato un’intervista alla Gazzetta dello Sport. Ecco le sue parole:



“Sarà una gara equilibrata tra le due protagoniste di questi ultimi anni: anche se l’ultima giornata fa pensare che l’Inter stia nettamente davanti, non mi aspetto una sfida senza storia, anzi. Mi aspetto una partenza secca dell’Inter, ma anche un Napoli che se la giochi pensando che sia sufficiente persino un pareggio, utile per la classifica ma anche per il morale. L’ultimo Zielinski ha dimostrato di nuovo tutte le sue qualità e da ex, poi, nascono motivazioni a volte insospettabili; ma sono pure convinto che Conte abbia in McTominay la sua zattera di salvezza, un giocatore straordinario“.