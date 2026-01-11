Gazzi: “Quando Conte mi allenava al Bari ero impressionato per la sua ambizione”

L’ex centrocampista del Bari e del Torino, Alessandro Gazzi, ha rilasciato un’intervista alla Gazzetta dello Sport in cui ha parlato di quando Conte lo allenò al Bari in Serie B: l’attuale allenatore del Napoli allenò i biancorossi da gennaio 2008 a giugno 2009, portandoli alla promozione in Serie A nella stagione 2008/09. Di seguito, ecco le parole di Gazzi:



“Era un Conte agli inizi, ma già si vedeva la sua impronta: mi impressionò per la sua ambizione e la sua preparazione maniacale. Ricordo sedute intere spese a provare una giocata all’infinito. L’allenatore che mi ha dato di più dal punto di vista umano? Antonio era incredibile, riusciva sempre a sorprenderti: una volta, il giorno dopo una sconfitta, si presentò in spogliatoio e ci lesse una poesia di Kipling. Io mi aspettavo tavoli ribaltati e urla, invece ci diede una lezione citando un poeta: conservo ancora quel foglio.

A Bari mi disse: “Come te non ce ne sono di centrocampisti in B. Dimostra il tuo valore”. Mi diede una carica unica: da lì sono diventato un suo soldato al 100%. Per lui sarei andato anche in guerra“.