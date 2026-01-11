Futuro di Noa Lang in bilico: il Napoli valuta Daniel Maldini

Il futuro di Noa Lang torna sotto i riflettori. Dopo un periodo in cui sembrava destinato alla conferma, la posizione dell’esterno olandese al Napoli è nuovamente in discussione, come riportato dal Corriere dello Sport in questa finestra di mercato.

Oggi Lang sarà in panchina, nonostante il rilancio dal primo minuto contro il Verona, un segnale che aumenta i dubbi sulla sua permanenza. Nel frattempo, dalla Turchia arrivano notizie di interesse concreto: sia il Galatasaray che il Besiktas hanno avviato contatti per sondare il giocatore.

In caso di addio, il direttore sportivo Giovanni Manna non vuole farsi trovare impreparato e avrebbe già individuato il possibile sostituto: Daniel Maldini dell’Atalanta. Una trattativa da seguire con attenzione nelle prossime ore.