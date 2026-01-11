Cuesta: “Vogliamo fare una grande partita contro il Napoli mercoledì”

La domenica di Serie A si é aperta con la vittoria in rimonta del Parma contro il Lecce per 1-2 allo Stadio Via Del Mare. Dopo che i padroni di casa sono passati in vantaggio con Stulic (1′), un autogol di Tiago Gabriel (64′) e la rete decisiva di Pellegrino (72′) hanno regalato i tre punti alla squadra di Cuesta che mercoledì affronterà il Napoli al Maradona nel recupero della 16a giornata di Serie A: il Lecce, intanto, ha chiuso la partita in 9 per le espulsioni di Banda (57′) e Gaspar (90+3). Di seguito, le parole dell’allenatore del Parma ai microfoni di DAZN nel post-partita:

“Abbiamo avuto un contesto così così contro la Lazio: mentre con loro abbiamo fatto fatica a creare occasioni, oggi abbiamo attaccato un blocco basso e spero sia uno step importante per la nostra crescita. Manteniamo umiltà, mercoledì andiamo a Napoli con la voglia di fare una grande prestazione: i ragazzi devono recuperare al meglio in vista di questa gara complicata: gli esterni hanno cambiato i compiti nell’arco dei 90 minuti: in alcune situazioni siamo riusciti a farlo meglio e in altri no. Stiamo migliorando e lo dobbiamo fare ancora di più“.