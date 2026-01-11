Corriere dello Sport: “Notte da sogni”

”Notte da sogni”. Così il Corriere dello Sport, nell’edizione in edicola oggi domenica 11 gennaio, apre la sua prima pagina dedicandola alla supersfida di questa sera tra Inter e Napoli, in programma allo stadio Giuseppe Meazza. Un match che va oltre i tre punti e che mette lo Scudetto direttamente sul tavolo.
La gara di San Siro rappresenta uno snodo cruciale nella corsa al titolo: da una parte l’Inter, determinata a sfruttare il fattore campo e a consolidare le proprie ambizioni, dall’altra il Napoli, chiamato a confermare il suo status di grande protagonista dopo una stagione fin qui ricca di segnali importanti.