Capello: “Inter favorita ma Conte sa emergere nei momenti di difficoltà”

L’ex allenatore di Milan, Roma e Real Madrid, Fabio Capello, ha rilasciato un’intervista ai microfoni della Gazzetta dello Sport, in attesa del big match di Serie A tra Inter e Napoli in programma oggi alle 20:45. Di seguito, ecco le parole di Capello:



“Vedo l’Inter favorita, arriva da un momento favorevole, ma il Napoli di Conte riesce a emergere nei momenti di grande importanza e difficoltà: il tecnico sa tenere sulla corda i giocatori e farli rendere al massimo senza paura. Vorrei vedere un giocatore come Hojlund contro i difensori interisti: non ha la qualità di Lautaro, ma si batte su ogni pallone. Attenzione anche ai calci piazzati, una partita così si può risolvere in questa maniera perché entrambe le squadre hanno ottimi calciatori: Calhanoglu, Dimarco, Politano, Elmas“.