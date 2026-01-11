Bianchi: “A Napoli vedo una mentalità diversa, società ed ambiente sono cresciuti”

In attesa della sfida Scudetto di questa sera tra l’Inter ed il Napoli, l’ex allenatore del Napoli, della Roma, e dell’Inter, Ottavio Bianchi, ha rilasciato un’intervista al quotidiano La Repubblica, in cui ha detto la sua sulle due squadre che si affronteranno questa sera. Di seguito, ecco alcuni spezzoni dell’intervista:

Sfida alla pari o c’é un favorito?

“Le partite in calendario all’inizio dell’anno sono sempre piene di incognite, soprattutto per il clima e gli infortuni: si vedrà in campo chi é più in forma. E nel duello tra Inter e Napoli in prospettiva, peseranno molto le coppe“.

Conte dice che Inter, Milan e Juve avranno sempre qualcosa in più. Lo pensa pure lei?

“Dipende: adesso mi sembra che il Napoli sia meno lontano dalle solite big, sotto tutti i punti di vista. Sulle strutture forse Conte ha ragione e il divario é maggiore, ma in campo si vede meno“.

Conte sta provando a difendere lo Scudetto a Napoli, e nessuno meglio di lei sa quanto é difficile.

“Difendere lo Scudetto e ripetersi é molto difficile per tutti, a Napoli forse un pò di più. Ma ora vedo una mentalità diversa: sono cresciuti società e ambiente“.

Al Napoli mancherà anche Neres, oltre De Bruyne, Lukaku e Anguissa. Come si gestisce l’emergenza?

“Se si protrae a lungo può diventare pericolosa: ma la rosa del Napoli é adeguata per sopperire, e gli azzurri hanno un tecnico di prima fascia“.