Berti: “Attenzione a Hojlund e McTominay questa sera”

In attesa del big match di questa sera tra Inter e Napoli, l’ex centrocampista nerazzurro, Nicola Berti, ha rilasciato un’intervista ai microfoni della Gazzetta dello Sport. Ecco le sue parole:



“Vedo un Conte molto nervoso: sarà che il Napoli é meno abituato dell’Inter a giocare ogni tre giorni. E poi mi aspetto un gol decisivo di Zielinski. Nel Napoli bisogna stare attenti soprattutto a McTominay e Hojlund, sono i più decisivi. Se l’Inter dovesse allungare ancora, però, darebbe una bella spallata a tutti“.