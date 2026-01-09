SKY Sport – Neres torna ad allenarsi regolarmente, rinviata a domani la decisione per San Siro

Arrivano notizie incoraggianti da SKY Sport riguardo le condizioni di David Neres del Napoli. Ieri il calciatore brasiliano aveva saltato la rifinitura con il resto della squadra per svolgere le terapie con l’obiettivo di provare a recuperare in vista della partita contro l’Inter a San Siro in programma domenica sera: oggi, invece, Neres é tornato ad allenarsi regolarmente e sta recuperando dalla distorsione alla caviglia. Tuttavia, secondo SKY Sport, il calciatore sente ancora un leggero fastidio. La decisione sulla sua presenza nel big match di San Siro é stata rinviata a domani, e sarà lo stesso Neres a valutare se scenderà in campo.