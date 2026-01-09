La Repubblica – Le reazioni di De Laurentiis e Manna agli episodi arbitrali di Napoli-Verona

Il quotidiano La Repubblica parla delle reazioni del Presidente del Napoli, Aurelio De Laurentiis, e del direttore sportivo del Napoli, Giovanni Manna, durante e dopo la partita giocata mercoledì sera tra Napoli e Verona, terminata con il risultato di 2-2. Una partita in cui non sono mancate le polemiche arbitrali, in particolare per il rigore dato al Verona sullo 0-1 (segnato da Orban) per fallo di mano di Buongiorno, e per il gol del 2-2 di Hojlund, poi annullato per un tocco di mano da parte dello stesso attaccante danese. Tutte e due decisioni furono prese dall’arbitro Marchetti dopo il richiamo al VAR da parte dell’assistente Marini.

Come riportato da La Repubblica, non sono mancate le reazioni da parte di De Laurentiis e Manna per quanto riguarda gli episodi. De Laurentiis, non contento degli episodi arbitrali, ha lasciato lo stadio senza dire una parola, senza neanche pubblicare il suo solito tweet post partita su X. Per quanto riguarda Manna, la sua reazione scomposta al annullamento del gol di Hojlund é stata ripresa dalle telecamere.