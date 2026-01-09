Da Conte a Cannavaro: il Napoli arriverà ai playoff di Champions League

Il Napoli vive una fase difficile ma ancora aperta sul fronte europeo, con l’obiettivo concreto di raggiungere i playoff di Champions League sotto la guida di Antonio Conte. La stagione si sta sviluppando in modo particolare, con un percorso segnato dai tantissimi infortuni in rosa, ma sia la matematica sia la logica dicono che gli azzurri possono ancora farcela. Ne sono convinti sia lo stesso Conte, sia un campione come Fabio Cannavaro.

Antonio Conte e il pensiero sui playoff

Antonio Conte ha impostato il lavoro stagionale con un’attenzione particolare alla solidità del gruppo e alla gestione delle energie. La squadra ha dovuto affrontare una lunga serie di infortuni che ha inevitabilmente limitato le scelte tecniche e tattiche. Nello specifico, il Napoli si ritrova con sette giocatori considerati fondamentali attualmente indisponibili. Tra questi figurano Kevin De Bruyne, Romelu Lukaku e André-Frank Zambo Anguissa: tre profili che incarnano qualità, esperienza internazionale e un enorme peso in campo. Le loro assenze hanno ridotto la profondità della rosa e hanno costretto l’allenatore ad una rotazione che, purtroppo, ha fatto perdere punti in classifica.

Il doppio impegno tra campionato e Champions League ha accentuato le difficoltà. Conte ha scelto di dare priorità al campionato, più che altro per la necessità di rimanere ancorati ai primi posti. Questa decisione non nasce da una rinuncia all’Europa, ma da una valutazione realistica delle condizioni fisiche della squadra. La nuova formula della Champions League consente un numero maggiore di partite, e introduce dei criteri che lasciano più spazio al recupero di punti rispetto al passato. Questo aspetto rappresenta un vantaggio per una squadra che ha attraversato una fase di emergenza.

Nel percorso europeo restano decisive le ultime due gare del girone contro Copenaghen e Chelsea. Pur non essendo favorito per la vittoria finale dalle quote scommesse UCL, il Napoli ha tutte le caratteristiche per centrare l’accesso ai playoff. L’obiettivo dichiarato è raggiungere i sedicesimi, sfruttando ogni possibilità concessa dalla classifica e dalla differenza reti. Con il nuovo regolamento, infatti, anche questo parametro assume un peso rilevante, e può determinare la qualificazione in caso di arrivo a pari punti. La gestione delle partite non riguarda solo il risultato finale, ma anche il numero di gol segnati e subiti.

Il punto di vista di Fabio Cannavaro

Cannavaro pensa che il Napoli possa ottenere quattro punti complessivi in questi due incontri, un bottino che potrebbe risultare sufficiente per accedere ai playoff. Questa previsione si basa sull’equilibrio del girone e sulle difficoltà condivise dalle squadre coinvolte. Ogni punto conquistato avrà un peso specifico elevato, soprattutto in un contesto in cui la classifica resta molto, molto corta. Sia Conte sia Cannavaro riconoscono le difficoltà oggettive del Napoli, ma allo stesso tempo individuano dei margini concreti per raggiungere i playoff di Champions League. Il Napoli affronta le ultime tappe del girone con la consapevolezza che una grande squadra deve per forza trovare le energie per superare tali ostacoli. Non solo per una questione di blasone e di orgoglio sportivo, ma anche per un discorso legato al bilancio societario.