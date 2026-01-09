Calvarese: “La soglia di intervento del VAR é poco comprensibile”

Giampaolo Calvarese, ex arbitro con almeno 150 partite arbitrate in Serie A, ha rilasciato un’intervista al quotidiano Il Mattino in cui ha parlato delle tante polemiche arbitrali dopo Napoli-Verona, partita giocata mercoledì e terminata con il risultato di 2-2. Ecco alcuni spezzoni dell’intervista a Calvarese: “La soglia di intervento del VAR, secondo me, é poco comprensibile e ondivaga: vedendo le ultime on field review noto che si sta generando troppa confusione, mi sembra che ci stiamo avvicinando ad una sorta di moviola in campo. La soglia di intervento del VAR non é chiara e ben definita“.

Come mai secondo lei c’è questa interferenza così evidente?

“Credo che la vera domanda sia: come mai c’é questa incoerenza così evidente? A mio giudizio, le motivazioni principali sono due: la prima é da ricercare nel processo di selezione dei VAR e nella loro qualità tecnica e formativa. Ho sempre contestato il fatto che arbitri che in 4-5 anni di carriera hanno diretto 6-7 partite poi vengano “riciclati” al VAR. Aggiungo che la formazione dedicata specificamente al VAR, secondo me, é ancora carente. La seconda motivazione é legata a quanto dichiarato dal designatore a inizio stagione: “Meglio una Ofr in più che una in meno”. E’ una frase che, inevitabilmente, condizione il comportamento del VAR nelle situazioni borderline“.

In cosa si potrebbe cambiare o migliorare la situazione?

“Gli arbitri e poi il VAR, o meglio gli arbitri che sono designati come VAR dovrebbero avere, oltre a maggiore tecnica, anche sensibilità calcistica. Due persone che saltano con lo stesso obiettivo devono essere trattati alla pari: senza il braccio di Valentini che contrasta, Buongiorno avrebbe colpito il pallone di testa. Non diamo fallo all’attaccante ma nemmeno al difensore“.

Dall’esterno sembra che oramai ad arbitrare siano quelli al VAR e non quelli in campo

“Parlando con gli addetti ai lavori e guardando ciò che é accaduto nelle ultime settimane, capisco che questa impressione possa essere sfuggita dai fatti. Ma se usato in maniera corretta, con linee guida granitiche e con soglie di intervento ben definite, il VAR rimane uno strumento indispensabile per l’arbitraggio e per la credibilità generale del gioco del calcio. Ai ragazzi in campo dico di usare l’istinto“.