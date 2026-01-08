“Un altro passo rispetto a Gutierrez. Spinge e ci mette verve”. Le pagelle di Spinazzola

Leonardo Spinazzola è stato tra gli azzurri più brillanti in Napoli-Verona. Subentrato nella ripresa a Miguel Gutierrez, ha da subito dato brio sulla fascia sinistra con accelerazioni ed i suoi cross. Per lui sono arrivati diversi voti positivi, che ne esaltano la capacità di aver migliorato la produzione offensiva dei partenopei. Di seguito, le pagelle dei vari quotidiani.

GAZZETTA DELLO SPORT 6,5 – Dal buio alla luce al posto di Gutierrez: spinta, incursioni, cross. Naturalmente non cambia tutto, ma è insostituibile.

CORRIERE DELLO SPORT 6,5 – Ci mette verve, accende il turbo sulla fascia sinistra, ma gli manca la precisione nei cross.

TUTTOSPORT 6,5 – Il suo ingresso cambia il volto della fascia: spinta costante e più soluzioni offensive.

IL MATTINO 6,5 – Un altro passo (rispetto a Gutierrez), anche perché davvero ispiratissimo di questi tempi: poi con Hojlund sembra conoscersi a memoria.