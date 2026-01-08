Tmw – Napoli-Roma, asse caldo. Piacciono Lucca e Dovbyk ma non solo, i dettagli

L’asse di mercato tra Napoli e Roma è molto caldo in questo momento. In particolare, gli azzurri sono interessati ad Artem Dovbyk, attaccante ucraino bocciato da Gasperini. I giallorossi invece pensano a Lorenzo Lucca, chiuso da Hojlund in azzurro. Tutto apparecchiato per uno scambio di prestiti? C’è un nodo. Il riscatto obbligatorio di Lucca dall’Udinese scatterà a febbraio, motivo per cui servirà prima risolvere questa situazione per poi procedere ad un’eventuale operazione. Meno difficoltosa la questione Dovbyk, che potrebbe anche rimanere qualora convincesse Conte. Nei discorsi si è parlato anche di Cyril Ngonge, attualmente al Torino. I giallorossi potrebbero fare un pensierino al belga, anche perché Leon Bailey dovrebbe rientrare dal prestito già in questa finestra di mercato. A riportare è il portale Tuttomercatoweb.