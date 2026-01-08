Ssc Napoli – La Supercoppa in esposizione allo store di Piazza San Domenico fino alla fine di gennaio

La Ssc Napoli, attraverso il proprio sito ufficiale, ha svelato che il trofeo della Supercoppa Italiana rimarrà in esposizione nello store di Piazza San Domenico fino al termine di gennaio. Dunque, nel caso ci si recasse nel suddetto negozio, sarà possibile osservare e scattare foto con la coppa conquistata a Riyad. Di seguito, la nota diffusa dal club.

“L’entusiasmo e la partecipazione dei tifosi hanno accompagnato in queste settimane l’esposizione della Supercoppa presso il nostro Official Store di Piazza San Domenico. Alla luce dell’elevato interesse registrato, il Club ha deciso di mantenere il trofeo esposto fino alla fine di gennaio, consentendo a un numero ancora maggiore di appassionati di poterlo ammirare da vicino. La visita alla Supercoppa sarà possibile tutti i giorni dalle ore 10:00 alle ore 18:00. Il punto vendita osserverà i consueti orari di apertura. Vi aspettiamo per continuare a condividere, nel cuore della città, il successo conquistato a Riad”.