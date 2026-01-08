Pedullà: “Mercato Napoli? C’è da capire cosa vorrà fare Lucca, vi dico”

Alfredo Pedullà, giornalista ed esperto di calciomercato, ha pubblicato un video su YouTube in cui parla degli ultimi aggiornamenti di mercato. Tra gli argomenti, si è parlato anche del Napoli e della situazione di Lorenzo Lucca, uno dei calciatori più chiacchierati in chiave di mercato. Secondo quanto da lui riportato, perché il mercato degli azzurri si muova, c’è da capire quale sarà l’intenzione dell’ex Udinese. Di seguito, ecco quanto raccontato. “Napoli? C’è da capire se Lucca vorrà uscire oppure no, se avrà intenzione di andare all’estero in prestito, e in base a questo gli azzurri si muoveranno di conseguenza”.