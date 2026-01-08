Napoli, tra Zirkzee e Chiesa: Manna guarda in Premier League

Il Napoli sta guardando qualche nome interessante per rinforzare la squadra in questo mese di calciomercato invernale. Secondo quanto riportato da Il Mattino, il ds dei partenopei Giovanni Manna ha gli occhi puntati sulla Premier League, e in particolare su Joshua Zirkzee, di proprietà del Manchester United. Oltre alla squadra partenopea sull’olandese ci sarebbe anche la Juventus, circostanza che fa lievitare i costi.

Si può fare lo stesso discorso anche con Federico Chiesa, di proprietà del Liverpool, che è nel mirino di alcune squadre tra cui il Napoli e la Juventus. Il calciatore piace alla dirigenza che lo valuta un ottimo rinforzo per l’attacco, ma lui gradirebbe maggiormente un ritorno in bianconero.