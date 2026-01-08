Gazzetta – Napoli-Verona, Rocchi “promuove” arbitro e Var. Ritenute corrette le decisioni arbitrali

L’Aia ha “promosso” la direzione arbitrale di Napoli-Verona. Secondo quanto rivelato dall’edizione online de La Gazzetta dello Sport, né il direttore di gara Marchetti né il Var Marini verranno puniti per gli episodi arbitrali contestati dai partenopei. In particolare, il fallo di mano di Buongiorno è considerato punibile perché, nonostante fosse contrastato da Valentini, vede il difensore azzurro in posizione scomposta. È stato invece valutato come fallo di mano, tenendo conto delle immagini di Lissone, quello di Hojlund in occasione del gol revocato. Vanno invece verso lo stop l’arbitro Sozza, il Var e l’Avar Pezzuto e Prontera, impegnati in Lazio-Fiorentina, dove sono contestati un rigore non concesso ai biancocelesti nel primo tempo ed il penalty dato nel finale ai viola.

“Napoli-Verona? Niente critiche, Marchetti e Marini pare si “salveranno”. Il braccio di Buongiorno, nonostante resti “incastrato” sotto quello di Valentini, viene considerato punibile per la posizione “scomposta”: qui siamo sempre al salto verso la palla alta che per forza di cose “chiama” una certa dinamica, ma in questo caso i vertici arbitrali hanno ritenuto corretta l’assegnazione del penalty. E poi: Hojlund ha realmente colpito col braccio sinistro? Girano video in cui sarebbe più petto che altro ma dalle immagini (ogni angolazione) di Lissone, risulterebbe che l’attaccante addomestica il pallone con la mano, gol annullato per immediatezza”.