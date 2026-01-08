“Ci sarà un motivo se Conte gli preferisce Juan Jesus”. Buongiorno bocciato dai quotidiani, le pagelle

Alessandro Buongiorno è stato uno degli azzurri apparso meno brillante in Napoli-Verona. Il difensore si è fatto trovare in ritardo nell’azione che ha portato al gol di Frese, ed è stato l’autore del fallo di mano che ha portato al discusso rigore concesso agli scaligeri. Per lui, sono arrivate diverse insufficienze, dove si fa notare come sia andato in difficoltà e abbia fatto fatica a trovare sicurezza. Di seguito, i voti dei vari quotidiani.

CORRIERE DELLO SPORT 5 – Salta scomposto su Valentini e tocca con la mano il pallone che di fatto diventa lo 0-2 per il Verona.

GAZZETTA DELLO SPORT 5 – Ci sarà un motivo per cui Conte gli preferisce Juan Jesus. Non ha ritrovato sicurezza, a volte incerto, e il braccio del rigore è suo.

TUTTOSPORT 5,5 – Va in difficoltà quando il Verona alza il ritmo.

IL MATTINO 5 – Cerca di metterci una pezza su Niasse in occasione del primo gol, ma senza avere i tempi giusti. Anzi, i tempi sono totalmente sballati. Poi in un contrasto con Valentini, tocca in area il pallone con un braccio ritenuto largo per il rigore che Orban realizza: in ogni caso, non appare mai sereno.