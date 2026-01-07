Venerato: “Lucca, vi racconto la verità. Ndoye? Il Nottingham Forest lo ritiene incedibile. Sul ritorno di Raspadori…”

Ciro Venerato, giornalista ed esperto di calciomercato della Rai, è intervenuto ai microfoni di Radio Kiss Kiss Napoli nel corso della trasmissione Radio Goal. Si è parlato a proposito delle prinicpali voci di mercato riguardanti il Napoli e non solo. Di seguito, le sue parole a riguardo.

“Ritorno di fiamma per Ndoye? Ci sono stati dei colloqui tra il Napoli ed il Nottingham Forrest, con gli inglesi che cercano una punta fisica. Da qui è nata l’idea di Ndoye, vecchio pallino di Conte, ma per il tecnico del Nottingham il calciatore è incedibile. Il Napoli ha accennato alla doppia operazione, ma il club di Premier League ha chiuso subito.

Lucca? Il Napoli deve prima riscattarlo dall’Udinese, poi eventualmente cederlo alle sue condizioni. Il Napoli non vuole darlo in prestito secco all’estero, il ragazzo è sul mercato e non è detto che ci resti. Lucca vuole giocarsi le sue carte anche in ottica mondiale, è tutto molto fluido. Il Napoli ha fatto anche una telefonata a Fali Ramadani per capire dove andrà Chiesa.

Dovbyk e Ferguson non dispiacciono al Napoli, ma bisogna anche capire le condizioni fisiche. Il problema è economico, perché Dovbyk guadagna un milione in più rispetto a Lucca. Bisogna capire anche che cosa vuole fare la Roma, che sicuramente non vuole valorizzare un calciatore del Napoli per poi perderlo. In questo momento il Napoli è concentrato sulle cessioni.

Marianucci va alla Cremonese al 99%, mentre il Venezia è molto vicino ad Ambrosino. Su Vergara, invece, se ne parlerà nella seconda metà di mercato anche perché è molto richiesto e piace anche al Como.

Raspadori? Il Napoli ha parlato con il ragazzo per capire se lascerà l’Atletico Madrid. Gli azzurri, al momento, non hanno la forza per fare un’offerta ufficiale. Il ragazzo ha messo in stand-by la Roma nonostante le società abbiano accordo su tutto. La Roma andrebbe anche oltre l’ingaggio che percepisce Raspadori in Spagna.

Insigne? Pista Lazio al momento raffreddata, perché i bianconcelesti sono su Maldini dell’Atalanta”.