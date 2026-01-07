Tmw – Ngonge, anche l’Atalanta muove i primi passi. La situazione

Anche l’Atalanta si muove per Cyril Ngonge. Il belga, di proprietà del Napoli, non ha trovato il giusto spazio al Torino, dove ha collezionato un gol e un assist in 16 presenze, motivo per cui a gennaio potrebbe cambiare aria e interrompere il suo prestito. In particolare, secondo quanto riportato da Tuttomercatoweb, a Bergamo hanno ben d’occhio quanto visto a Verona, lì dove Ngonge si era messo ben in risalto, guadagnandosi la chiamata del Napoli. L’idea della società bergamasca è quella di puntare su un prestito al quale legare la permanenza in caso di qualificazione alle coppe europee. Un assalto però, avverrebbe nel caso in cui partisse Lazar Samardzic. Su di lui ci sono gli occhi anche della Fiorentina, che invece pone la permanenza in Serie A come condizione per il riscatto.