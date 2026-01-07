Sportmediaset – Milinkovic-Savic, svelate le condizioni del riscatto. Spinazzola-Juan Jesus, si va verso il rinnovo

Orazio Accomando, giornalista ed esperto di calciomercato di Sportmediaset, ha svelato alcune novità in merito alla situazione contrattuale di alcuni calciatori del Napoli. Secondo quanto da lui raccontato sul suo profilo X, il riscatto di Vanja Milinkovic-Savic scatterà al primo punto conquistato dagli azzurri da febbraio in poi. Per quanto riguarda i rinnovi invece, la società valuta l’estensione dei contratti di Juan Jesus e Leonardo Spinazzola. Per il brasiliano, si pensa al prolungamento di un anno, mentre per l’ex Atalanta l’idea è quella di un nuovo accordo biennale. Di seguito, il tweet. “Napoli, come per Lucca, l’obbligo di riscatto per Milinkovic Savic scatterà dopo il primo punto degli azzurri a febbraio. Intanto, Spinazzola e Juan Jesus, in scadenza a giugno, verso il rinnovo con gli azzurri. Il laterale tratta per un rinnovo fino al 2028, mentre per il brasiliano possibile estensione fino al 2027”.

#Napoli, come per Lucca, l'obbligo di riscatto per #MilinkovicSavic scatterà dopo il primo punto degli azzurri a febbraio. Intanto, #Spinazzola e #JuanJesus, in scadenza a giugno, verso il rinnovo con gli azzurri. Il laterale tratta per un rinnovo fino al 2028, mentre per il… — Orazio Accomando (@OAccomando91) January 7, 2026