Sky, Marchetti – “Chiesa? Il Napoli si è informato, ma un aspetto rende la trattativa difficile”

Luca Marchetti, giornalista ed esperto di mercato, è intervenuto ai microfoni di Sky Sport, dove ha riportato delle novità in merito alla possibile trattativa del Napoli per Federico Chiesa. Ecco un estratto delle sue dichiarazioni:

“Il Napoli ha fatto un sondaggio, una telefonata, ma ha una difficoltà mi più rispetto alla Juventus, ovvero il mercato a saldo zero. Ad oggi il Napoli può fare operazioni soli in prestito qualora uscisse Lucca in prestito. Il Liverpool ha fatto capire a Napoli e Juventus che il giocatore può partire a titolo definitivo. La spesa del Liverpool fu di circa 10 milioni, servono quei soldi lì. La Juve ci sta ragionando. C’è un’apertura da parte del giocatore a tornare in Italia. Per lui è stato un anno complicato visto l’infortunio, il minutaggio non è alto. Il Liverpool oggi lo cede solo a titolo definitivo”.