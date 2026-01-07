Sky – “Lucca può finire in uno scambio con Dovbyk o Ferguson della Roma, i dettagli”

Luca Marchetti, esperto giornalista di calciomercato, ha riportato delle interessanti novità in merito al futuro di Lorenzo Lucca, che potrebbe finire alla Roma in uno scambio con una delle due punte giallorosse, cioè Dovbyk e Ferguson. Ecco un estratto delle sue dichiarazioni:

“Raspadori? In pochi giorni ci saranno soluzioni in un senso o nell’altro. Se non dovesse arrivare il sì, questi pochi giorni potrebbero diventare tanti. Per i giallorossi ci può essere l’opportunità di uno scambio con Lucca sia con Dovbyk che anche con Ferguson. Se oggi il Napoli è pronto a fare questo scambio, eventualmente il Napoli crede che questi giocatori possano fare al suo caso”.