Schira – Rrahmani-Napoli, sarà rinnovo. Il kosovaro ha rifiutato offerte più ricche dall’estero, i dettagli

È fatta per il rinnovo di Amir Rrahmani con il Napoli. Secondo quanto riportato dal giornalista ed esperto di calciomercato Nicolò Schira sul proprio profilo X, il kosovaro prolungherà il suo accordo con la società azzurra. Inoltre, otterrà anche un aumento dell’ingaggio che salirà intorno ai 3,8 milioni di euro. Il difensore, come raccontato dal collega, ha respinto delle richieste più ricche arrivate dalla Premier League, dalla Turchia e dall’Arabia Saudita, preferendo proseguire il suo percorso in azzurro. Di seguito, ecco quanto riportato: “Esclusiva – Affare fatto! Amir Rrahmani rinnoverà il suo contratto con il Napoli nei prossimi giorni. Sono stati concordati i termini personali per un nuovo accordo con uno stipendio di 3,8 milioni all’anno. Rrahmani ha rifiutato alcune offerte più ricche da Arabia Saudita, Turchia e Premier League per rimanere al Napoli. Tempo di pratiche burocratiche”.

