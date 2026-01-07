Schira – Lucca preferirebbe rimanere in Serie A in caso lasciasse il Napoli a gennaio. La situazione

Lorenzo Lucca è uno dei principali indiziati a lasciare il Napoli nel mercato di gennaio. L’attaccante non ha inciso in questi mesi in azzurro, motivo per cui potrebbe già cambiare aria. Non sono tardati ad arrivare degli interessi, come ad esempio quello del Benfica. Tuttavia, secondo quanto riportato dal giornalista ed esperto di calciomercato Nicolò Schira sul proprio profilo X, il calciatore preferirebbe rimanere in Italia in caso di trasferimento. Di seguito, ecco quanto riportato. “Nonostante alcuni interessi di rilievo dall’estero come quello del Benfica e di due club di Premier League, l’attaccante del Napoli Lorenzo Lucca vorrebbe rimanere in Serie A se lasciasse il Napoli nella sessione di mercato di gennaio”.