Rai, Venerato – “Lucca non entusiasta di andare in prestito. Possibile scambio con Ndoye? Ecco cosa posso dirvi”

Nel corso dello ‘Speciale 90’ Minuto’, il giornalista ed esperto di mercato Rai Ciro Venerato ha svelato diverse situazioni di mercato riguardo il Napoli, tra la questione Lucca e non solo. Ecco un estratto delle sue dichiarazioni:

“Lucca ha chiesto tempo. Tramite il suo agente ha fatto sapere al Napoli che intende capire bene il suo futuro, non sembra entusiasta di andare in prestito.“

“La seconda notizia: c’è stato un colloquio con il Nottingham Forest, che ha chiamato Manna. In questo colloquio Manna ha chiesto al Nottingham Ndoye, ex Bologna, ‘Siete disposti a darlo se mettiamo dentro Lucca?’, No secco del Nottingham, quindi questo conferma che il Napoli, l’esterno, lo sta cercando, perché lo stesso Napoli si è informato anche su Chiesa e su Laurienté. Visto che il Napoli deve fare un mercato a saldo a zero, qualcuno deve andar via, l’indiziato numero uno resta Lang e restano sempre quei colloqui con i turchi del Galatasaray.”

“Interessa Dovbyk, ma oggi a Lecce si è infortunato e la Roma ha proposto Ferguson. Ne capiremo di più nei prossimi giorni, però è ovvio che Dovbyk se resta fermo per un po’ l’opzione Napoli svanisce subito già stasera”.