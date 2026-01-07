Pedullà – “Lucca non ha sciolto le riserve, diversi club sono interessati a lui”

Alfredo Pedullà, giornalista ed esperto di mercato, nel suo canale YouTube ha riportato delle novità di mercato in merito al futuro di Lorenzo Lucca. Ecco un estratto delle sue dichiarazioni:

“Lucca non ha sciolto le riserve. Il problema non è più il riscatto. Lucca deve essere convinto di andare altrove, per esempio all’estero. Confermato l’interesse del Benfica, con Mourinho che si è mosso prima degli altri. Lui non è in una situazione di stand-by, non è convinto di dover fare per forza una scelta. Può essere che cambi idea quando capirà che Lukaku tornerà a disposizione. Poi entreremo nel discorso collegato all’altro attaccante che il Napoli eventualmente prenderà, un esterno o un centrale. L’attaccante centrale che arriverà deve capire che è dietro nelle gerarchie visto Hojlund ed il ritrovato Lukaku.”