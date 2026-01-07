Marcolin: “Elmas a destra con il Verona? Lo ha già fatto con Spalletti. Lazio-Napoli? Ho visto gli azzurri molto puliti”

Dario Marcolin, ex centrocampista del Napoli e commentatore per Dazn, è intervenuto ai microfoni di Radio Kiss Kiss Napoli nel corso del programma Radio Goal. Si è parlato a proposito della vittoria degli azzurri contro la Lazio, oltre che della possibilità che Eljif Elmas possa partire a destra contro il Verona, come indicato da alcune inidscrezioni di formazione. Di seguito, ecco quanto riportato.

Elmas a destra contro il Verona? Il macedone è in forma, può fare tutti e due i ruoli e non gli cambia molto. Ovvio che l’assenza di Neres è pesante, ma Elmas anche con Spalletti ed in Nazionale ha giocato a destra. Contro la Lazio ho visto un Napoli molto pulito, giocavano a due o tre tocchi e si sono trovati al meglio. Il Napoli è arrivato al meglio avendo avuto una settimana di tempo per preparare la gara, questo fa capire come giocare ogni tre giorni sia complesso proprio sul tema della preparazione”.

