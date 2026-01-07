Il Mattino – “Napoli, si continua la ricerca del centrocampista. Da Goretzka a Gotze, ecco i profili seguiti”

Il Napoli, nonostante il parziale blocco del mercato, è molto attivo su vari fronti, alla ricerca di quelle che possono essere delle interessanti opportunità da cogliere. A parlarne è l’edizione odierna de il Mattino, che ha svelato i vari profili seguiti dal d.s azzurro Giovanni Manna:

“Senza dimenticare la ricerca del centrocampista: non solo Mario Gotze dell’Eintracht Francoforte che va in scadenza a giugno, ma soprattutto il Napoli attende che il Bayern Monaco dia l’ok a Leon Goretzka per l’eventuale addio già a gennaio. Il Napoli si è mosso con il centrocampista bavarese, 285 presenze e 46 gol in Germania. Trent’anni, a giugno si libera a zero. Un piccolo indennizzo per averlo già a gennaio. L’idea c’è e resta in piedi. E riflettori puntati anche su Quinten Timber, mediano del Feyenoord. Classe 2001, olandese, Timber è il prototipo del centrocampista moderno. Cresciuto nell’Ajax, è esploso definitivamente con la maglia del Feyenoord, che lo ha prelevato dall’Utrecht nel 2022 per 8,5 milioni. Il duttile Timber è un vero ‘jolly'”.