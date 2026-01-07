Il Mattino – “Napoli, possibile ritorno di fiamma per Zirkzee? Le ultime”

L’edizione odierna de il Mattino riporta delle interessanti novità di mercato per il Napoli, in merito a un possibile ritorno di fiamma per Joshua Zirkzee, attaccante del Manchester United. Ecco un estratto dell’articolo:

“Serve un’alternativa a Hojlund. Che, tenendo conto della situazione di Lukaku e di Lucca, ora non c’è. A meno che non si voglia inventare in falso nove. I tasselli da sistemare non sono pochi. Resta in piedi la pista Zirkzee ma è assai defilata: in ogni caso, come spesso accade, è la Premier dove il Napoli guarda.”