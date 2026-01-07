Il Mattino – “Napoli, c’è la concorrenza della Juve per Chiesa. Le ultime sulla trattativa”

L’edizione odierna de il Mattino riporta le ultime novità di mercato in merito a Federico Chiesa, oggetto di desiderio del Napoli e della Juventus. Ecco un estratto dell’articolo:

“Vero, all’arrembaggio c’è anche la Juventus per Federico Chiesa. Ma il Liverpool ha dall’estate un dialogo aperto con Manna: senza il guaio capitato a Lukaku, forse sarebbe stato lui il colpo dell’ultim’ora ad agosto. Ma tant’è: i Reds, però, non vorrebbero girarlo in prestito. E puntano i piedi: alla fine di gennaio potrebbero cambiare idea. In ogni caso, fino a quando non finisce la Coppa d’Africa e rientra Mohamed Salah, Chiesa non si muove. Intanto, cercano 10 milioni per la cessione a titolo definitivo. Chiesa piace sia a Conte che a Spalletti.”