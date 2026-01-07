Il Mattino – “Lukaku, il calvario non ha fine. C’è molta preoccupazione per l’infortunio”

Un ritorno in campo che sembra essere ancora lontanissimo. Per Romelu Lukaku, le scorie dell’infortunio subito ad agosto non sono ancora smaltite del tutto, e all’interno dello staff del Napoli vi è molta preoccupazione per le sue condizioni. A parlarne è l’edizione odierna de il Mattino, ecco un estratto dell’articolo:

Il lungo viaggio dentro il tunnel dell’infortunio, inseguendo con ammirevole tenacia l’obiettivo della guarigione, non è ancora finito. Lukaku va in tribuna con il Verona. Ed è un calvario senza fine. L’illusione del recupero lampo svanisce dietro le ferite di un infortunio pesantissimo e di un’età che non aiuta nella guarigione. Anzi, la rallenta. Ormai sono trascorsi cinque mesi dall’infortunio choc di Castel di Sangro e Big Rom, 32 anni, è lontanissimo dal ritorno in campo. La preoccupazione c’è, anche perché quelli del suo staff era sicuri che avrebbe rimesso piede in campo già a dicembre. Macché! 190 minuti, poi, sono una chimera.”

