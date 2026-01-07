Il Mattino – “Lang, cambia lo scenario: difficile una sua partenza, svelato il motivo”

Cambio di programma: il Napoli sembra essere intenzionato a tenere Noa Lang. Uno scenario che quindi cambia totalmente, rispetto ai rumors circolati negli ultimi giorni che davano il giocatore olandese sicuro partente. A parlarne è l’edizione odierna de il Mattino, ecco un estratto dell’articolo:

“Lang in campo titolare e Lucca che si è allenato con il gruppo dopo l’influenza di domenica. Ora i segnali in vista della sessione invernale del mercato vanno in una sola direzione: l’ex PSV non andrà via. Anche perché, in questo momento, sono ben altre le gatte da pelare per il d.s. Manna. Torna a essere titolare, dopo aver giocato con una certa continuità dopo il ko con il Bologna. All’inizio dell’anno, Lang non aveva nascosto le difficoltà di ambientamento (‘Con Conte avrò parlato da solo un paio di volte’) ma in ogni caso non ha mai realmente convinto. Ma su di lui, nonostante i tanti interessamenti, il Napoli ha alzato un muro.”