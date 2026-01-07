Il Mattino – “Infortunio Anguissa, ecco quando potrà tornare in campo”

L’edizione odierna de il Mattino riporta delle importanti novità in merito al rientro in campo di Frank Zambo Anguissa, centrocampista camerunense fermo ai box da un paio di mesi. Secondo quanto si evince dal quotidiano, il suo rientro sarebbe previsto per la delicata sfida di Champions League contro il Copenaghen, in programma martedì 20 febbraio. Ecco un estratto dell’articolo:
“Già a Copenaghen – o giù di lì – potrebbe rivedersi tra i convocati Anguissa. Ma soprattutto se si dovesse andare avanti in Champions, la rosa appare davvero troppo risicata.”