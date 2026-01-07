Gds – “Scambio Lucca-Dovbyk, ecco cosa serve per far andare in porto l’affare”

L’edizione odierna della Gazzetta dello Sport ha riportato delle novità interessanti in merito al possibile scambio Lucca-Dovbyk tra Napoli e Roma. Ecco un estratto dell’articolo:

“I giallorossi si sono informati su Lorenzo Lucca. E al Napoli sanno bene che a volte basta cambiare aria, un’ora di treno ad alta velocità e via. Gian Piero Gasperini è in grado di moltiplicare le statistiche dei suoi centravanti come suggerisce a sua carriera e Conte ha avuto modo di dimostrare dappertutto che per vincere si deve subire un gol in meno degli altri. Poi c’è la questione del saldo zero, e sul parametro bisogna ragionare o almeno industriarsi: il Napoli può permettersi Dovbyk (3,5 netti) se assieme a Lucca (2 netti) riuscisse a tagliare altre voci dal monte ingaggi o anche incassare qualcosa dalle cessioni. Il mercato si sta muovendo e nel breve periodo al gate di Capodichino dovrebbero accomodarsi Marianucci ma anche Ambrosino.”