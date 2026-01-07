De Maggio: “Napoli, piace Giovane del Verona: questa la proposta. Cheddira, ci sono richieste sia in A che in B”

Valter De Maggio, giornalista, ha rilasciato alcune notizie nel corso della trasmissione Radio Kiss Kiss Napoli, in onda su Radio Goal. Secondo quanto da lui riportato, gli azzurri hanno messo nel mirino Giovane, attaccante brasiliano classe 2003 del Verona, con l’idea di prelevarlo e lasciarlo in gialloblù fino al termine della stagione. Potrebbe cambiare squadra ance Walid Cheddira, attaccante di proprietà dei partenopei attualmente in prestito al Sassuolo. Su di lui c’è l’interesse di Lecce e Cagliari, ma anche quello del Monza in Serie B. Di seguito, le sue parole a riguardo.

“Il Napoli sta provando a chiudere un’operazione di mercato con il Verona per provare ad acquistare l’attaccante Giovane a titolo definitivo fin da subito. L’intenzione degli azzurri è di lasciare il brasiliano classe 2003 in prestito agli scaligeri fino a fine stagione, contatti in corso tra le parti. Novità anche per Walid Cheddira ha molte richieste in Serie A con Lecce e Cagliari in pole, ma in Serie B c’è anche il pressing del Monza ed il ragazzo non ha chiuso alla possibilità di scendere di categoria. Napoli in contatto con il Sassuolo per determinare il futuro dell’attaccante che è passato in neroverde la scorsa estate con la formula del prestito con diritto di riscatto”.