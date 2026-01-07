Dal Portogallo – Lucca-Napoli, frena la trattativa. Questa la richiesta degli azzurri

Frena la trattativa tra il Napoli ed il Benfica per Lorenzo Lucca. Secondo quanto riportato dalla testata portoghese Record, ciò che ha fatto cambiare idea al club lusitano sono le richieste della società partenopea. Da parte degli azzurri c’è l’intenzione di cedere l’attaccante, eventualmente anche con la formula prestito con obbligo di riscatto, ma ad una cifra non inferiore ai 30 milioni di euro. Questi, sono stati ritenuti eccessivi dal club di Lisbona che è sì volenteroso di ingaggiare l’ex Udinese, ma al momento non intenzionato a siglare un impegno di spesa così oneroso.