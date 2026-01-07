Cies, pubblicata la classifica dei 100 calciatori più preziosi al mondo: c’è Hojlund. I dettagli

Il CIES, Osservatorio specializzato nell’analizzare statistiche e il valore di mercato dei calciatori, ha pubblicato la sua classifica dei primi 100 calciatori più preziosi al mondo, basandosi su dati come età, prestazioni, rendimento e potenziale. In cima c’è Lamine Yamal, il classe 2007 del Barcellona che ha stupito da subito gli addetti ai lavori con dei colpi da fuoriclasse assoluto. Il suo valore è di 343,1 milioni di euro. Seguono Erling Haaland (255,1 milioni) e Kylian Mbappè (201,3 milioni). In questa classifica, c’è spazio anche per un solo calciatore del Napoli: Rasmus Hojlund. Il danese, è in trentatreesima posizione ed è valutato 92,8 milioni di euro. Nella classifica della Serie A, l’ex Manchester United è terzo, preceduto da Kenan Yildiz (quattordicesimo e valutato 121 milioni) e Lautaro Martinez (diciannovesimo e valutato 109,6 milioni).