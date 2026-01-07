Cds – “Raspasdori, il retroscena con Manna: ecco cosa si sono detti”

Giacomo Raspadori è al centro delle attenzioni in questa sessione di calciomercato, con diversi club che sono fortemente interessati a lui, tra cui il Napoli. A parlarne è l’edizione odierna del Corriere dello Sport, che ha svelato anche un interessante retroscena tra l’attaccante dei colchoneros e Manna:

“Di sicuro la Roma ha un accordo blindato con l’Atletico: 2,5 milioni per il prestito, altri 19 per il riscatto a giugno. Un riscatto libero, ma con diversi bonus e una penale nel caso in cui a Trigoria decidessero di non esercitarlo. Al calciatore i giallorossi avrebbero promesso un ingaggio da 3,5 milioni netti a stagione. Raspadori, però, non è ancora convinto. Il progetto Gasp lo intriga, cambiare aria un po’ meno. È infatti consapevole di trovarsi in uno dei migliori club d’Europa, il suo tecnico lo stima anche se non lo fa giocare poi così tanto e il fatto che lo stesso Cholo si sarebbe alterato una volta venuto a conoscenza dell’accordo tra Atletico e Roma è un segnale che Jack ha colto (e apprezzato). E se da questa storia nascesse una nuova opportunità? Manna, il ds del Napoli, ha già bussato alla porta: “se vuoi davvero andar via da Madrid, noi ci siamo.”