Cds – “Napoli, menomale che era finita l’emergenza… Ecco quanti giocatori saranno assenti contro il Verona”

Il Napoli è di nuovo in emergenza infortuni. Contro l’Hellas Verona, infatti, saranno ben 9 i giocatori indisponibili per la partita di stasera. Di nuovo, Antonio Conte dovrà fare di necessità virtù. A parlarne è l’edizione odierna del Corriere dello Sport, eccone un estratto:

“Elenco: Ambrosino, Anguissa, Beukema, De Bruyne, Gilmour, Lukaku, Neres, Vergara e lo squalificato Mazzocchi. Tra piccoli acciacchi e recuperi complessi, assemblare la panchina sarà impossibile senza l’aiuto di almeno un paio di giocatori della Primavera. Beukema e Vergara resteranno fuori, mentre Lucca è tornato a disposizione dopo l’attacco influenzale che l’ha escluso dalla partita con la Lazio. Ambrosino, affaticato, è a un passo dal Venezia.”