Cds – “Napoli-Hellas Verona, ecco le probabili formazioni. Diverse novità per Conte”

Scritto da:
Francesco Napolitano
-

L’edizione odierna del Corriere dello Sport ha svelato le possibili scelte di formazione del Napoli e dell’Hellas Verona in vista della partita di stasera, in programma alle 18:30 allo stadio Maradona. Diverse rotazioni in vista per Antonio Conte, che ne cambierà ben 3 rispetto all’ultima partita giocata contro la Lazio. Ecco le possibili formazioni:

NAPOLI (3-4-2-1) – Milinkovic Savic; Buongiorno, Rrahmani, Di Lorenzo; Gutierrez, McTominay, Lobotka, Politano; Lang, Elmas; Hojlund.

HELLAS VERONA (3-5-2) – Montipò, Nunez, Nelsson, Bella-Kotchap; Frese, Bernede, Al Musrati, Serdar, Oyegoke; Mosquera, Giovane.

