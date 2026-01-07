Calcio e Finanza – McTominay va in utile: raggiunti i 6 milioni di patrimonio netto. I dettagli

Scott McTominay vince anche fuori dal campo. Il centrocampista scozzese, come riportato dal portale Calcio e Finanza, ha incrementato il suo patrimonio netto di oltre 6 milioni di euro al 2024. In particolare, l’ex United ha due società registrate a suo nome, con le quali gestisce i propri affari ed infestimenti. Tra il 2023 ed il 2024, il giro di queste è cresciuto. Di seguito, ecco quanto riportato.

Scott McTominay va in gol anche fuori dal campo. L’MVP della Serie A nella scorsa stagione, trascinatore del Napoli di Antonio Conte nel campionato del quarto storico scudetto del club partenopeo, guarda anche ai suoi investimenti lontano dal terreno di gioco. Lo scozzese infatti ha alcune società registrate a suo nome nel Regno Unito. Sono infatti due le holding attraverso cui McTominay gestisce i propri affari: la Scott McTominay Limited e la SM Fortress LTD. La seconda è stata creata nel 2023 ed era sostanzialmente inattiva al momento del deposito del bilancio 2024.

La prima, invece, ha depositato nei giorni scorsi il proprio bilancio al 31 dicembre 2024. Una società che va oltre la sola gestione dell’immagine del calciatore. Una società che va oltre la sola gestione dell’immagine del calciatore. In particolare, infatti, la società presenta immobilizzazioni materiali per circa 1,1 milioni di euro, in larga parte riconducibili ad asset immobiliari. A queste si affiancano investimenti finanziari per circa 1,3 milioni di euro, oltre a una liquidità in forte crescita, passata dai 2,2 milioni di euro del 2023 a 3,17 milioni di euro.

In aumento di quasi un milione di euro anche il patrimonio netto, salito dai 5,48 milioni di euro del 2023 a quota 6,41 milioni di euro nel 2024, crescita legata in particolare all’incremento degli utili portati a nuovo, arrivati a 6,3 milioni di euro. La struttura finanziaria appare particolarmente solida, con un’esposizione debitoria contenuta e senza indebitamento finanziario rilevante. In assenza del conto economico, non depositato in base al regime delle small companies britanniche, l’esercizio 2024 è comunque presumibilmente chiuso in utile: l’aumento degli utili portati a nuovo rispetto al 2023, pari a circa 850 mila euro, implica infatti un risultato netto positivo.