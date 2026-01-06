Sky-Il piano di Manna per arrivare a Chiesa è chiaro: i dettagli

Federico Chiesa è il sogno proibito del Napoli ed il Ds Manna si è messo già al lavoro per acquistare il calciatore ex Juventus.

Secondo quanto riportato da Sky, il ds del Napoli avrebbe già un piano stabilito per il calciatore italiano: “Chiesa è più di un’idea per la uve, che si è informata sul suo ritorno. Il Liverpool non apre al prestito, solo addio definitivo. C’è il problema dell’infortunio di Isak, poi Salah impegnato in Coppa d’Africa… Federico non è centrale, perché non gioca titolare, ma il Liverpool non può privarsene, per una questione numerica. Si è informato anche il Napoli, che lo monitora. Giovanni Manna ne ha parlato con l’agente e spera che qualcosa possa cambiare nei prossimi giorni. La sua strategia si basa sull’attesa”.