Sky-Il Napoli punta Dovbyk: il punto

Il Napoli continua il pressing per la ricerca di una punta che sostituirà Lucca nella rosa azzurra; il nome più gettonato è quello di Artem Dovbyk, punta della Roma.

Secondo quanto riportato da Sky, il Napoli sta insistendo per la punta ucraina: “Napoli su Dovbyk e Ferguson? Farebbero parte di uno scambio con Lucca. Se n’è parlato già, in attesa che la Roma sistemi la situazione relativa a Raspadori e non solo. L’incastro Dovbyk-Napoli è possibilissimo: ci stanno lavorando. Anche Ferguson è ancora un’opportunità. Questi centravanti non sono diventati scarsi all’improvviso: segnano e sanno giocare a calcio, magari altrove possono riprendersi. Lo stesso vale per Lucca, come per Openda che non sta convincendo alla Juventus. Ci sono rendimenti che non soddisfano gli attuali allenatori, ma non per forza sono indicativi del reale valore di un giocatore”.