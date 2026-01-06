Napoli-Verona, le probabili scelte: Lang torna dal 1′, la scelta su Buongiorno

Domani al Maradona, per il Napoli, arriva l’Hellas Verona di Paolo Zanetti. La gara si disputerà alle ore 18:30, l’ultima gara del girone di andata. Gli azzurri dovranno fare a meno di David Neres, infortunatosi nella gara contro la Lazio. Ecco le probabili formazioni delle due squadre:
Napoli (3-4-2-1): Milinkovic Savic, Di Lorenzo, Rrahmani, Buongiorno, Politano, Lobotka, McTominay, Gutierrez, Elmas, Hojlund, Lang. All. Conte
Hellas Verona (3-5-2): Montipò, Unai Nunez, Nelsson, Bella Kotchap, Oyegoke, Serdar, Gagliardini, Bernede, Bradaric, Giovane, Orban. All. Zanetti