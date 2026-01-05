Repubblica – “Neres out contro il Verona, possibile cambio modulo? Ecco cosa potrebbe fare Conte”

L’edizione odierna de la Repubblica riporta delle possibili novità tattiche che Antonio Conte potrebbe proporre in vista del prossimo match del Napoli, contro l’Hellas Verona. Con Neres a forte rischio, il tecnico azzurro sarebbe propenso ad alzare Politano sulla linea offensiva e Di Lorenzo come esterno di centrocampo, con il conseguente ritorno di Beukema in difesa. Ecco un breve estratto dell’articolo.
“Dopodomani con il Verona al Maradona potrebbero essere avanzati Di Lorenzo e Politano, per non stravolgere il modulo.”