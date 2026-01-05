Repubblica – “Conte è imbattile quando ha la settimana tipo per preparare la partita!”

L’edizione odierna de la Repubblica non risparmia gli elogi per Antonio Conte e il suo Napoli reduci da un periodo straordinario, costellato di vittorie convincenti e con la conquista della Supercoppa Italiana come ciliegina sulla torta. Ecco un estratto dell’articolo:

“Il nuovo Napoli segna con scientifica regolarità due gol ogni 90’, non ne ha più subiti dalla sconfitta del 14 dicembre a Udine e soprattutto vince sempre. Legittima la soddisfazione di Conte, che si conferma quasi imbattibile quando ha tutta la settimana a disposizione per preparare un partita: «Giocare contro la Lazio all’Olimpico con questa qualità, pulizia tecnica e forza fisica, non è da tutti. Il nostro livello è stato davvero alto e l’interpretazione della sfida dei miei giocatori eccezionale», ha tirato le somme con orgoglio il tecnico leccese, bravissimo di suo a rimettere in piedi una stagione che due mesi fa era sembrata quasi compromessa.

“Gli azzurri l’hanno invece già impreziosita con la conquista del trofeo a Riad e hanno preso di petto a Roma (vittoria dedicata al giovanissimo tifoso Daniele, nell’anniversario della sua scomparsa) pure il tour de force di inizio anno, in cui dovranno tenere botta nella lotta scudetto e giocarsi tutto in Champions nella doppia sfida di fine gennaio contro Copenaghen e Chelsea.”